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        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanıyor

        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 2020 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:39
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        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanıyor
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        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 2020 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında büyük bir bölümü restore edilen tarihi yapıdaki Sabahattin Ali ve kadınlar koğuşları gibi alanların teşhiri ve tanzimine yönelik yürütülen çalışmalar ise devam ediyor.

        Restorasyon çalışmalarıyla içinde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanların oluşturulduğu tarihi yapıda, denizcilik müzesi oluşturulması için de faaliyetler sürüyor.

        Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel ve diğer ilgililerle Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

        Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, kentin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan tarihi yapının teşhir ve tanzim çalışmalarının tamamlanmasıyla turizme daha fazla katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

        Vali Özarslan, 157 milyon lira maliyetle yapılan teşhir, tanzim ve yürüyüş yolları projesinin ekim ayında tamamlanmasını ön gördüklerini aktararak, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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