Sinop'ta üniversite öğrencileri ramazanda yaşlıları yalnız bırakmadı

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU- Sinop'ta üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında ramazan ayı boyunca yaşlıları ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını karşıladı hem de iftar sofralarına misafir oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje çerçevesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmud Kefevi Yurdu'nda kalan bir grup öğrenci, gönüllü olarak köylerde yalnız yaşayan yaşlılarla bir araya geldi.

Yurt Müdürlüğü koordinesinde haftanın belirli günleri köy ziyaretlerinde bulunarak yaşlıları ziyaret eden öğrenciler, evlerinde yalnız kalan vatandaşların odun kırma, hayvan besleme ve yük taşıma gibi gündelik işlerine yardımcı oldu.

Öğrenciler ayrıca yurt yemekhanesinde pişirilen yemeklerle de iftar sofralarına ortak oldu.

Mahmud Kefevi Yurdu Manevi Danışmanı Bayram Karakuş, AA muhabirine, geçen yıl başlatılan projeyi bu yıl da öğrencilerle birlikte yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Karakuş, öğrencilerin yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında özveriyle çalıştıklarını belirterek, şunları dile getirdi: "Öğrencilerimiz projenin adından da anlaşılacağı üzere yaşlı vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyorlar. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi oldukları için öğrencilerimiz günlük olağan işlerine yardımcı oluyor. Mesela odun kırıyorlar, hayvanlarına bakıyorlar, saman götürüyorlar. Son olarak da iftar sofrasında bir araya gelerek aile ortamı oluşturuyorlar." Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Yarar ise projeye dahil olarak insanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı. Bir araya geldikleri yaşlı vatandaşların mutlu olduklarını görmenin bütün yorgunluklarını aldığını ifade eden Yarar, "Biz ihtiyaç sahibi olan insanları araştırıp buluyoruz. Onların yardımına koşmaya çalışıyoruz. İşte odun kesme, saman taşıma neye ihtiyaçları varsa onları yapıyoruz. Aynı zamanda ramazan ayında olduğumuz için onlarla birlikte iftar açıyoruz." diye konuştu.