Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Durağan ilçesinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, 3 şüpheliye ait adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 telefon ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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