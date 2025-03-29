Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ekiplerce, 3 şüpheliye ait adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 telefon ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Durağan ilçesinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

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