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        Sinop Valisi Özarslan'dan polis ve jandarmaya bayram ziyareti

        Sinop Vali Mustafa Özarslan, emniyet ve jandarma personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:42
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        Sinop Valisi Özarslan'dan polis ve jandarmaya bayram ziyareti
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        Sinop Vali Mustafa Özarslan, emniyet ve jandarma personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Özarslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile Şehit Salih Saraç Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret etti.

        Burada bir süre personelle sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Özarslan, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı’nda askeri personelle bir araya geldi.

        Jandarma personelinin bayramını kutlayan Özarslan, aileleriyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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