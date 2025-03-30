Sinop Valisi Özarslan'dan polis ve jandarmaya bayram ziyareti

Sinop Vali Mustafa Özarslan, emniyet ve jandarma personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Özarslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile Şehit Salih Saraç Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret etti.

Burada bir süre personelle sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Özarslan, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı’nda askeri personelle bir araya geldi.

Jandarma personelinin bayramını kutlayan Özarslan, aileleriyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.