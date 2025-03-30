Sinop Valisi Özarslan'dan polis ve jandarmaya bayram ziyareti
Sinop Vali Mustafa Özarslan, emniyet ve jandarma personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Sinop Vali Mustafa Özarslan, emniyet ve jandarma personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Özarslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile Şehit Salih Saraç Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret etti.
Burada bir süre personelle sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Özarslan, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı’nda askeri personelle bir araya geldi.
Jandarma personelinin bayramını kutlayan Özarslan, aileleriyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.