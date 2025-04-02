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        Gerze'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 22:38 Güncelleme: 02.04.2025 - 22:38
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        Gerze'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        N.D’nin kullandığı 57 ABU 438 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Gençlik Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan M.E. yaralandı.

        Yaralı M.E. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan kontrolde ehliyeti bulunmadığı tespit edilen sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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