Gerze'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sinop’un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
N.D’nin kullandığı 57 ABU 438 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Gençlik Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan M.E. yaralandı.
Yaralı M.E. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrolde ehliyeti bulunmadığı tespit edilen sürücüye ise idari para cezası uygulandı.
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