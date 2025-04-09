Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kentin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta kentin yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL

        Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Türkeli ilçesi Çatak köyünde yağışla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Kar nedeniyle kapanan bazı orman yollarında Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince küreme çalışması gerçekleştirildi.

        Meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı

        Benzer Haberler

        Gerze'de hafızlık belge töreni düzenlendi
        Gerze'de hafızlık belge töreni düzenlendi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına...
        Sinop'ta "Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi" paneli düzenlendi
        Sinop'ta "Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi" paneli düzenlendi
        Ayancık'ta masa tenisi ve atletizm yarışmaları düzenlendi
        Ayancık'ta masa tenisi ve atletizm yarışmaları düzenlendi
        Boyabat'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Boyabat'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta 675 yıllık tarihi türbe restore ediliyor
        Sinop'ta 675 yıllık tarihi türbe restore ediliyor