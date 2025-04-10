Ayancık'ta ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

Kütüphane sorumlusu Betül Zengin, bu tür etkinliklerle, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı, dikkatleri kitapların önemine çekmeyi ve her yaştan bireyde okuma bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ayancık Atatürk Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmed Çelik, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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