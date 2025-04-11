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        Sinop'ta fırtınanın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı

        Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluşurken balıkçılar da denize açılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:54 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:10
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        Sinop'ta fırtınanın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı
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        Sinop’ta şiddetli fırtına nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluşurken balıkçılar da denize açılamadı.

        Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

        Kent sahillerinde yüksek dalgalar oluşturan fırtına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, şehrin İçliman mevkisine sığındı.

        Balıkçıların denize açılamadığı kentte, valilik vatandaşları fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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