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        Sinop'ta zirai don tehlikesine karşı çiftçiler bilgilendiriliyor

        Sinop'un Gerze ilçesinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don riskine karşı tarımsal alanlarda önlem alınmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:51
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        Sinop'ta zirai don tehlikesine karşı çiftçiler bilgilendiriliyor
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        Sinop'un Gerze ilçesinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don riskine karşı tarımsal alanlarda önlem alınmaya başlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Müdürü Fatih Sazak koordinesinde hafta içi ve hafta sonu mesai mefhumu gözetmeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilere yönelik yapılan ziyaretlerde, zirai don olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

        Yetkililer, tarımsal üretimin zarar görmemesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, saha çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak devam edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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