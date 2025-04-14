Sinop'ta zirai don tehlikesine karşı çiftçiler bilgilendiriliyor

Sinop'un Gerze ilçesinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don riskine karşı tarımsal alanlarda önlem alınmaya başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Müdürü Fatih Sazak koordinesinde hafta içi ve hafta sonu mesai mefhumu gözetmeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilere yönelik yapılan ziyaretlerde, zirai don olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Yetkililer, tarımsal üretimin zarar görmemesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, saha çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak devam edeceğini ifade etti.