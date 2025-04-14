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        Sinop'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde ayılar 23 arı kovanına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:07
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        Sinop'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde ayılar 23 arı kovanına zarar verdi.

        Hacı köyünde arıcılık yapan Salih Yıldız, sabah saatlerinde arılarını kontrol etmek için geldiği bahçesinde kovanlarının parçalandığını gördü.

        Kovanlarının bulunduğu alanda inceleme yapan Yıldız, ayıların ayak izlerine rastladı.

        Yıldız, AA muhabirine, ayıların 60 kovandan 23'üne zarar verdiğini söyledi.

        Bazı kovanların orman içlerine kadar götürüldüğünü tespit ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Tahminimize göre üç ayı saldırmış. Orman içinde üç kovanımız var. Yine ormanda 100'e yakın petek var. Zararımız büyük." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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