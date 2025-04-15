Sinop'ta üç ayda 75 uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 40'ı tutuklandı

Sinop'ta, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk 3 ayında düzenlenen 75 operasyonda gözaltına alınan 158 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Vali Mustafa Özarslan, beraberinde Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte yürütülen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Özarslan, burada yaptığı açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı tavizsiz bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Asayiş olaylarının önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması noktasındaki çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Özarslan, bunların yanında uyuşturucuyla mücadelelerinin de kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

Özarslan, kent genelinde devletin ortaya koyduğu güçlü iradesi ve kolluk kuvvetlerinin üstün gayretiyle uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadıklarını belirterek, şöyle konuştu: