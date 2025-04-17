Gerze'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu

İtfaiye ekiplilerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine Sinop ve Gerze belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçenin Eymür köyünde tek katlı bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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