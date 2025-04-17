Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

        İlçenin Eymür köyünde tek katlı bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Sinop ve Gerze belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplilerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Yangın sonrası evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Sinoplu kardeşler ayakkabı tamirciliği serüvenlerini 45 yıldır aralıksız sü...
        Sinoplu kardeşler ayakkabı tamirciliği serüvenlerini 45 yıldır aralıksız sü...
        Gerze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Gerze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta 1300 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
        Sinop'ta 1300 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sinop fotoğrafları ve yöresel el sanatları sergisi açıldı
        Sinop fotoğrafları ve yöresel el sanatları sergisi açıldı