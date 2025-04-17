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        Sinop'ta "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel düzenlendi

        Sinop'ta "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:39
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        Sinop'ta "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel düzenlendi
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        Sinop'ta "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel gerçekleştirildi.

        Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu'nda düzenlenen panele konuşmacı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak katıldı.

        Panelde katılımcılara "Sınai Mülkiyet ve Akademik Hayat" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Durak, Türkiye'nin inovasyon kapasitesinin artırılması için üniversitelerin patent, faydalı model, tasarım ve marka gibi sınai mülkiyet unsurlarını daha etkin kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.

        Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını ticarileştirmeye yönelik adımlar atmaları gerektiğini de aktaran Durak, "Fikirlerimizi sadece akademik yayınlarla sınırlamamalı, bu fikirleri koruyarak ülke ekonomisine değer katacak hale getirmeliyiz. Buna yönelik yapılacak her çalışma çok önemli değere sahip olacaktır." diye konuştu.

        Durak, sunumunun ardından kurumlarının üniversitelere yönelik sağladığı destekler ve teşvik programları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

        Panele, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkan Vekili Ayla Tığlı, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, diğer ilgililer, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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