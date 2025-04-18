Sinop'ta deniz turizmi konusunda farkındalık oluşturmak için sahillerde temizlik yapıldı

Sinop'ta deniz turizmi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahillerde çevre temizliği gerçekleştirildi.

175 kilometrelik sahil şeridine sahip kentte Turizm Haftası kapsamında yapılan çevre temizliğiyle deniz turizminin önemine dikkat çekildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi işbirliğiyle Limaniçi sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcıların topladığı çoğunluğu plastik atıklar ve balık ağlarından oluşan çöpler poşetlere konuldu.

Çöpler, belediye ekiplerince araca yüklenerek Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ne götürüldü.

- "En iyi temizlik kirletmemektir"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, özellikle gençler olmak üzere toplumun her ferdine turizm ve temiz doğa bilincinin aşılanmasının önemli olduğunu söyledi.

Turizm Haftası dolasıyla bu bilince dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Güzel, doğa harikası olan kentlerindeki sahillerde oluşan çöp görüntülerinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.