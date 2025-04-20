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        Boyabat'ta Şinasi Çilden Anma Konseri düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası tarafından Viyolonsel sanatçısı Şinasi Çilden Anma Konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:05
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        Boyabat'ta Şinasi Çilden Anma Konseri düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası tarafından Viyolonsel sanatçısı Şinasi Çilden Anma Konseri gerçekleştirildi.

        Boyabat Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, bir yıl öce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eski viyolonsel grubu üyesi Şinasi Çilden, Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası tarafından verilen konserle anıldı.

        Şinasi Çilden Anma Konseri öncesinde sanatçının konserlerindeki görüntüler izletilip, hayatı anlatıldı. Viyolonsel sanatçısı olarak Çilden'in çok sayıda düzenlemiş eseri ve yetiştirdiği öğrencileri olduğu vurgulandı.

        Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası Şefi Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan'ın yönettiği farklı üniversitelerden akademisyen, lisans ve lisans üstü öğrenciler olmak üzere 39 çellistin yer aldığı orkestra Şinasi Çilden'in düzenlemiş olduğu eserlerin de olduğu 16 eseri seslendirerek salonu dolduran seyircilere müzik ziyafeti sundu.

        Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, program sonunda Orkestrası Şefi Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan'a konser için teşekkür edip, plaket ve çiçek sunarak, "Hiçbir karşılık beklemeden rahmetli hocamız Şinasi Çilden'in anısına ilçemizde gerçekleştirdiğiniz bu konseri para versek gerçekleştiremezdik. Boyabat halkı böyle güzel bir sanatsal konser için size hep minnettar kalacak." dedi.

        Boyabat Belediyesi Meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, kültür merkezinin konferans salonunu “Şinasi Çilden Konferans Salonu” olarak adlandırdıklarını söyleyen Başkan Kara, “Rahmetli hocamız Şinasi Çilden, Boyabat’ımız ve Türkiye’miz için değerli bir isimdi. Kendisine gereken önemin verilmesini istedik. Merhum değerli sanatçımız Şinasi Çilden'in aziz hatırasına ithafen düzenlenen bu anlamlı konser, yalnızca bir müzik dinletisi değil, aynı zamanda bir vefa, bir kültür, bir medeniyet akşamıydı." dedi.

        Program sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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