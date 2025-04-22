Gerze İlçe Müftülüğünde aylık değerlendirme toplantısı yapıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.
Gerze İlçe Müftülüğü toplantı salonunda, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe genelinde görev yapan din görevlileri katıldı.
Toplantıda, Ramazan ayında yürütülen dini hizmetler, vatandaşların ilgisi ve faaliyetler değerlendirildi.
Aktaş, Ramazan ayındaki özverili çalışmalarından dolayı din görevlilerine teşekkür ederek, hizmetlerin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülmesinin önemine değindi.
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