Türkeli'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ö'nün kullandığı plakasız motosiklet, ilçe merkezi Gemiyanı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak seyir halindeki bir otomobile çarptı.
Kazada, yola savrularak yaralanan E.Ö. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.