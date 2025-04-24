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        Boyabat'ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını öğrendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:24
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        Boyabat'ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını öğrendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

        Trafik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ilçeye gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Tırı Abdurrahman Güneş İlkokulu bahçesinde öğrencilerle buluştu.

        Burada görevli trafik polislerince kurulan parkurda öğrencilere akülü ve pedallı arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Daha sonra gruplar halinde eğitim tırına alınan öğrencilere trafik simülasyonu izletilip temel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

        Eğitim sonunda polis ekiplerince öğrencilere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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