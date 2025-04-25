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        Gerze'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:50
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        Gerze'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü Salonu’nda Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri, köy muhtarları ve birlik üyeleri katıldı.

        Toplantıda, birliğin 2024 yılı faaliyet raporları okunarak meclisin bilgisine sunuldu. Faaliyet raporlarının görüşülmesinin ardından, birlik encümeni üyeliği için seçim yapıldı.

        Yapılan oylama sonucunda Abdaloğlu köyü muhtarı Erkan Ersoy ve Kızılcalı köyü muhtarı Mehmet Köksal, birlik encümeni üyeliğine seçildi.

        Kaymakam Arabacı, seçilen encümen üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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