Gerze'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Yapılan oylama sonucunda Abdaloğlu köyü muhtarı Erkan Ersoy ve Kızılcalı köyü muhtarı Mehmet Köksal, birlik encümeni üyeliğine seçildi.

İlçe Müftülüğü Salonu’nda Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri, köy muhtarları ve birlik üyeleri katıldı.

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