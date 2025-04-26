Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ekipler, araçta ve 2 zanlının üzerlerinde yapılan aramada 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Ayancık ilçesinde bir araçta bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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