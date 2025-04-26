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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:46
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Ayancık ilçesinde bir araçta bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, araçta ve 2 zanlının üzerlerinde yapılan aramada 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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