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        Sinop'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:21
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        Sinop'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        SİNOPAA)- Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Keş köyünde ağaç budadığı sırada elektrik teline temas eden Yunus Akıncı (38), akıma kapılarak düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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