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        Türkeli Spor, Erfelek Spor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

        Sinop Büyükler Amatör 1. Lig'de mücadele eden Türkeli Spor, kendi sahasında konuk ettiği Erfelek Spor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:14
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        Türkeli Spor, Erfelek Spor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü
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        Sinop Büyükler Amatör 1. Lig'de mücadele eden Türkeli Spor, kendi sahasında konuk ettiği Erfelek Spor'u 3-0 mağlup etti.

        Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Anıl Sağır'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

        İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Türkeli Spor, 60. dakikada Ebubekir Aydın ve 74. dakikada Rahman Güney'in golleriyle farkı üçe çıkardı. Maç, 90 dakika sonunda 3-0'lık skorla tamamlandı.

        Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkeli Spor Kulüp Başkanı Dursun Şentürk, hem Türkeli Spor'u hem de centilmence mücadele eden Erfelek Spor'u tebrik etti. Şentürk, "Oyuncularımızı kutluyorum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Hedefimiz belli, sezon sonunda şampiyonluğu ilçemize getirmek. Bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.

        Bu sonuçla birlikte Türkeli Spor, Sinop Büyükler 1. Amatör Lig'de liderliğini sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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