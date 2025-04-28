Sinop'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Boyabat ilçesinden Sinop'a giden B.Ü. (50) idaresindeki 55 DY 670 plakalı otomobil Boyabat-Gerze-Sinop kavşağında bariyerlere çarptı.
Kazada, araçtaki yolcular Z.Ü. (48) ve M.Ü. (25) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.