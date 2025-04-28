Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programı devam ediyor

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle düzenlenen Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programı altı farklı ilden gelen Anadolu Mektebi öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor.

Sinop Kültür Merkezi'ndeki programın ikinci gününde lise öğrencileri tarafından Dede Korkut, Erdem Bayazıt, Mustafa Kutlu, Tarık Buğra ve Sabahattin Ali'nin eserleri analiz edildi.

Vali Mustafa Özarslan, açılış panelinde yaptığı konuşmada, "Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye milletimizin çocuklarına, gençlerine okuma alışkanlığını ve bu sevgiyi ulaştırma, kazandırma yönünden gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise, "Çok sayıda dinleyici ve yöneticinin hazır bulunduğu ortamda öğrencilerimiz çok başarılı sunumlar yaptı. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecekte Anadolu Mektebi ile Sinop arasındaki bağın da çok daha güçleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.