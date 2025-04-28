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        Türkeli'de hacı adayları dualarla uğurlandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:20
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        Türkeli'de hacı adayları dualarla uğurlandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

        Merkezi Camisi önünde gerçekleştirilen programa, İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç ile birlikte din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

        Konuşmasında hac yolculuğunun kutsal bir görev olduğuna dikkat çeken Müftü Vekili Ali Sevinç, "Bugün çok kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah yapacağınız ibadetleri kabul ve hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

        Duaların ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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