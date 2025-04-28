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        Boyabat'ta 49 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 49 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:24
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        Boyabat'ta 49 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 49 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

        Boyabat İlçe Müftülüğü tarafından hacı adayları için Beyazıt Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu.

        Kaymakam Enver Yılmaz, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Kutsal topraklara yolculuğunuz da dönüşünüz de açık olsun. Bizlere hakkınızı helal edin. Ülkemiz, İslam alemi, milletimiz ve yakınlarınız için edeceğiniz dualar kabul olsun. İnşallah kutsal topraklara gitmeyi arzu eden tüm Müslümanlara böyle güzel uğurlamalar nasip olur." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Kara da hacı adaylarının sağlıkla gidip gelmeleri diledi.

        Hacı adayları, İlçe Müftüsü Recep Unutmaz'ın yaptığı duaların ardından kutsal topraklara uğurlandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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