–Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sinop’ta başladı.

Gazi Çelebi Spor Salonundaki şampiyonaya 35 ilden 92'si kadın 426 öğrenci sporcu katıldı.

Halter Federasyonu Teknik Kurulu Sorumlusu Ferhat Coşkun, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Şampiyonanın 4 gün süreceğini belirten Coşkun, "Şampiyonada derece alacak sporcular 23-30 temmuz tarihleri arasında İspanya’da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına katılacak milli takımın belirlenmesi adına önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle müsabakalar federasyon ve çocuklarımız açısından önem taşıyor. Bu kapsamda alt yapıya çok önem veriyoruz. Halter sporuna 9-15 yaş grubu ile başlıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız ailelerin, halter sporunun çocukların boyunu kısalttığı gibi bir algısı var. Bu doğru değil, halter sporu kesinlikle boy kısaltmıyor. Bu mantığı ve bakış açısını biz halkımızda hala kıramadık. Aslında halter sporu vücudun gelişmesini ve fiziksel gelişimini destekleyen tüm spor branşları gibi ana temeli oluşturuyor.” dedi.