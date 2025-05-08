Köy yaşam merkezleri vatandaşların birliktelik ve kaynaşma duygularını artıyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta atıl binaların bakım ve onarımları yapılarak oluşturulan köy yaşam merkezlerinde, vatandaşlar bir araya gelip hoşça vakit geçiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında kentte Valilik tarafından başlatılan çalışmayla, uzun yıllardır boş olan ve kaderine terk edilen atıl binalar yeniden canlandırılıyor.

Bünyesinde çocuk parkı, muhtarlık makamı, sağlık ve sohbet odaları bulunan merkezler, ayrıca nişan ve düğün gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek.

Kentte, halihazırda hizmete sunulan 3 yaşam merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, demlenen çay ve ikramlar eşliğinde sohbet ederek, kaynaşma fırsatı yakalıyor. Çocuklar da burada kurulan parklarda oyun oynuyor.

Yaşam merkezi açılan köyler arasında bulunan Kılıçlı'nın muhtarı Yurdel Karayel, AA muhabirine, 25 yıldır atıl durumda bulunan, İl Özel İdaresine ait binanın, projeyle halkın kullanımına açıldığını söyledi.

Binanın A'dan Z'ye yeniden dönüştürülerek iyi bir görüntüye kavuşturulduğunu anlatan Karayel, "Valiliğimizin katkılarıyla binanın çevre düzenlemesi, iç dizaynları yapıldı, çatısı onarıldı. Yine köylüler olarak biz de katkıda bulunduk. Cezaevinin katkıları oldu, orada kalan mahkumlar işçiliğini yaptı. O şekilde burayı restore ettik." dedi.

- "Köy konağı değil vali konağı gibi oldu"

Vatandaşlardan Aydın Kaba, köylerinde böyle bir hizmetin sunulmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kaba, şöyle konuştu:

"Köy konağı değil vali konağı gibi oldu. Köylüler olarak hep beraber toplaşıyoruz, burada yapacaklarımızı, projelerimizi birbirimize anlatıyoruz. Köyümüz için çok güzel bir yatırım oldu. Çocuklarımız eğleniyor, biz oturuyoruz. Tabii köyler boşalıyor. Bir emekliler kaldı. Gündüz işi olmayanlar geliyor, akşamları sohbet muhabbet ediyoruz. Hafta sonları parklar çok kalabalık oluyor. Yani çok güzel oldu, torunlarımız da çok sevindi."