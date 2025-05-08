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        KEİPA toplantısı 14 Mayıs'ta Sinop'ta yapılacak

        Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) mayıs ayı toplantısı 13 ülke temsilcisinin katılımıyla Sinop'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:45
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        KEİPA toplantısı 14 Mayıs'ta Sinop'ta yapılacak
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        Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) mayıs ayı toplantısı 13 ülke temsilcisinin katılımıyla Sinop’ta gerçekleştirilecek.

        KEİPA üyesi ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz’in barış ve iş birliği dilinin Sinop’tan yükseleceğini vurguladı.

        13 ülkeden üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantının 14 Mayıs’ta yapılacağını aktaran Maviş, şunları kaydetti:

        “Bu toplantı sadece bir diplomatik buluşma değil, aynı zamanda Sinop’a yeni işbirliklerin, yatırımların ve kardeşlik köprülerinin kurulması için büyük bir fırsat olacaktır. Toplantı, Karadeniz havzasında ekonomik, sosyal ve politik iş birliğini geliştirmeyi amaçlarken, ev sahibi şehir olarak Sinop’un tanıtımına büyük katkı sunacak. Yabancı parlamenterler kentin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı bulacak. Bu organizasyon sadece bir toplantı değil, Sinop’un kalkınmasına ve dünyaya açılmasına hizmet edecek önemli bir adımdır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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