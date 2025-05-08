Gerze'de haber alınamayan kişi evinde baygın halde bulundu
Sinop'un Gerze ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde baygın halde bulundu.
Sinop’un Gerze ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde baygın halde bulundu.
Hamidiye Mahallesi İnönü Caddesi’nde Mustafa Turgut Yıldırım’dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Dördüncü katta bulunan dairenin açık balkon kapısından içeri giren ekipler, Yıldırım’ı baygın halde buldu.
Yıldırım, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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