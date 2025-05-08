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        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:18
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        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Sinop Caddesi'ndeki trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte emniyet ve jandarma ekiplerince sürücülere trafik kurallarını içeren broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, durdurulan araç sürücüleriyle bir süre sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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