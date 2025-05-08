Gerze'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, durdurulan araç sürücüleriyle bir süre sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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