Boyabat'ta sürücülere trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı

Programa katılan Kaymakam Enver Yılmaz da sürücülerle bir süre sohbet ederek, özellikle emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Hafta çerçevesinde Kaymakamlık tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen programda, emniyet ve jandarma ekiplerince durdurulan araç sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgiler aktarılarak, tavsiyelerde bulunuldu.

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