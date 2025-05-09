Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta orman yangınlarına karşı çöp toplama etkinliği düzenlendi

        Sinop'ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta orman yangınlarına karşı çöp toplama etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinlik çerçevesinde Sinop’ta, merkez ilçeye bağlı Abalı Köyü Millet Ormanı’nda çöp toplama işlemi yapıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrencilerin yer aldığı etkinlikte, toplanan çöpler poşetlere konularak ayrıştırma tesissisine gönderildi.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı toplum olarak herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

        Yangınlara karşı tedbir kadar bilinç sahibi olunmasının da çok önemli olduğunu aktaran Özarslan, bu konuda vatandaşlardan kendilerine destek olmalarını istedi.

        Türkeli ilçesinde Yusuflu köyündeki mesire alanında yapılan etkinlikte ormanlık alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, ormanlık alandaki atık malzemeleri toplayarak, yangınla mücadeleye dikkati çekti.

        Gerze ilçesinde İdemli Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlikte de çöp toplama işlemi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta sürücülere trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı
        Boyabat'ta sürücülere trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı
        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Gerze'de haber alınamayan kişi evinde baygın halde bulundu
        Gerze'de haber alınamayan kişi evinde baygın halde bulundu
        Ayancık'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Ayancık'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        KEİPA toplantısı 14 Mayıs'ta Sinop'ta yapılacak
        KEİPA toplantısı 14 Mayıs'ta Sinop'ta yapılacak