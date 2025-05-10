Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türk Sağlık-Sen Boyabat'ta Ebeler Günü ve Hemşireler Haftasını kutladı

        Boyabat ilçesinde Ebeler Günü ve Hemşeriler haftası dolayısıyla Türk Sağlık-Sen tarafından program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Sağlık-Sen Boyabat'ta Ebeler Günü ve Hemşireler Haftasını kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Boyabat ilçesinde Ebeler Günü ve Hemşeriler haftası dolayısıyla Türk Sağlık-Sen tarafından program düzenlendi.

        Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Türk Sağlık-Sen Sinop Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Erkeç, Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası nedeniyle bir arada olduklarını söyledi.

        Sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmezleri ebe ve hemşirelerin gününü kutlayan Erkeç, "Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi mücadelemiz devam etmekte olup, bundan sonra da her daim yanlarında olacağız." dedi.

        Konuşmanın ardından eğlence düzenlendi.

        Programa, Belediye Başkanı Hasan Kara, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Ayyüksel, Sinop İl Genel Meclisi Üyesi Enes Çakır, sendika üyeleri ile ilçede görev yapan ebe ve hemşireler katıldılar.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Sinop'ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi; 18 yaralı
        Sinop'ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi; 18 yaralı
        Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kiş...
        Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kiş...
        4. Sinop Film Festivali başladı
        4. Sinop Film Festivali başladı
        Sinop'ta orman yangınlarına karşı çöp toplama etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta orman yangınlarına karşı çöp toplama etkinliği düzenlendi
        Boyabat'ta sürücülere trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı
        Boyabat'ta sürücülere trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı
        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Gerze'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi