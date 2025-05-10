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        Türkeli'de güreş müsabakaları yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:06
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        Türkeli'de güreş müsabakaları yapıldı
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        SİNOP(AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez Şenlikleri kapsamında karakucak güreş müsabakaları yapıldı.

        Yusuflu köyünde düzenlenen etkinlikte, yarışmacılar dereceye girmek için mücadele etti.

        Müsabakalarda dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin takdimi ve katılımcılara yöresel yemek ikram edilmesiyle son bulan etkinliğe, Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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