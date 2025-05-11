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        Ayancık'ta Anneler Günü etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:54
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        Ayancık'ta Anneler Günü etkinliği düzenlendi
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        Sinop’un Ayancık ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte floor curling, halka atma, masa tenisi, okçuluk, bilek güreşi ve badminton yarışmaları düzenlendi.

        Öğrencilerin ve velilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte Anneler Günü kutlanarak çeşitli hediyeler takdim edildi. Veliler ise programı hazırlayan personele teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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