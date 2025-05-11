Ayancık'ta Anneler Günü etkinliği düzenlendi

Öğrencilerin ve velilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte Anneler Günü kutlanarak çeşitli hediyeler takdim edildi. Veliler ise programı hazırlayan personele teşekkür etti.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte floor curling, halka atma, masa tenisi, okçuluk, bilek güreşi ve badminton yarışmaları düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.