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        4. Sinop Film Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 02:31 Güncelleme: 12.05.2025 - 02:39
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        4. Sinop Film Festivali sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali sona erdi.

        Nirengi Kültür Sanat Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivale çok sayıda sanatçı katıldı.

        Farklı salonlarda çeşitli kategorilerde filmlerin gösterime sunulduğu festivalde, kısa ve belgesel film yarışmasında dereceye giren filmler de açıklandı.

        Buna göre, yarışmada, ulusal kısa metraj kurmaca film kategorisinde en iyi film ödülüne yönetmenliğini Cansu Baydar'ın yaptığı "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filmi layık görüldü. Aynı kategoride jüri özel ödülü ise Adil Burak Aydın'ın yönettiği "Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar" filmine verildi.

        13 filmin ücretsiz olarak izleyicilerle buluştuğu festivalin kapanışı Müge Uğurlar'ın yönetmenliğini yaptığı "Derun" filminin Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi'ndeki gösterimiyle yapıldı.

        Program sonunda Vali Mustafa Özarslan, festival düzenleyicilerine ve sanatçılara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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