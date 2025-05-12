Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların hizmetine sunuldu.

        İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, havuzda bir suredir devam eden yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

        Havuzun tekrar yüzücülere kapılarını açtığını vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

        "Müdürlüğümüz buranın hizmetiyle ilgili tüm hazırlıkları tamamlayarak yüzücülerimize kapılarını açtı. Havuzun elektrik, ısıtma, ve altyapısı tüm çalışmalar sıfırdan yapıldı, yenilendi. Yenilenmeyen tek bir musluk, tek bir pompa kalmadı. Tüm bu hizmetlerin yapımında bize yardımcı olan Sayın Vekilimiz Nazım Maviş'e, ilçe kaymakamımıza, il müdürümüze ve katkı sunan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

        Havuzun hizmet sürecine ilişkin de bilgi veren Erdem, "İlk etapta salı, perşembe ve cumartesi günleri kadınlara, çarşamba, cuma ve pazar günleri erkeklere olmak üzere hizmet vereceğiz. Sabah saat 10.00'da başlayan hizmetimiz günde 5 seans olmak üzere gece 21.30'a kadar devam edecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Sinop'ta 18 bin dekar alanda çeltik ekimine başlandı
        Sinop'ta 18 bin dekar alanda çeltik ekimine başlandı
        4. Sinop Film Festivali sona erdi
        4. Sinop Film Festivali sona erdi
        Ayancık'ta Anneler Günü etkinliği düzenlendi
        Ayancık'ta Anneler Günü etkinliği düzenlendi
        Üniversite öğrencileri, nükleer atıklardan üretilebilecek pil modeli gelişt...
        Üniversite öğrencileri, nükleer atıklardan üretilebilecek pil modeli gelişt...
        Boyabat'ta "Kupa Sizin, Mutluluk Bizim 5x5 Futbol Turnuvası" başladı
        Boyabat'ta "Kupa Sizin, Mutluluk Bizim 5x5 Futbol Turnuvası" başladı
        Türkeli'de güreş müsabakaları yapıldı
        Türkeli'de güreş müsabakaları yapıldı