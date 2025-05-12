Boyabat'ta yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, havuzda bir suredir devam eden yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Havuzun tekrar yüzücülere kapılarını açtığını vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüz buranın hizmetiyle ilgili tüm hazırlıkları tamamlayarak yüzücülerimize kapılarını açtı. Havuzun elektrik, ısıtma, ve altyapısı tüm çalışmalar sıfırdan yapıldı, yenilendi. Yenilenmeyen tek bir musluk, tek bir pompa kalmadı. Tüm bu hizmetlerin yapımında bize yardımcı olan Sayın Vekilimiz Nazım Maviş'e, ilçe kaymakamımıza, il müdürümüze ve katkı sunan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Havuzun hizmet sürecine ilişkin de bilgi veren Erdem, "İlk etapta salı, perşembe ve cumartesi günleri kadınlara, çarşamba, cuma ve pazar günleri erkeklere olmak üzere hizmet vereceğiz. Sabah saat 10.00'da başlayan hizmetimiz günde 5 seans olmak üzere gece 21.30'a kadar devam edecek." dedi.