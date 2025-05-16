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        Gerze'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:01
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        Gerze'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle Şenlik Caddesi’nde, O.T. idaresindeki 57 ABB 584 plakalı hafif ticari araç ile H.Ç. idaresindeki 57 ABY 941 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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