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        Sinop'ta alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde alev alan hafriyat kamyonunda ağır hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:39
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        Sinop'ta alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde alev alan hafriyat kamyonunda ağır hasar oluştu.

        Gökçealan köyünde, İ.B. idaresindeki 06 DCM 423 plakalı kamyonunun kupa kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Kamyon şoförü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yangına çevredeki vatandaşlarla birlikte müdahale etti.

        Kısa sürede kupa kısmını saran alevler, ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.

        Kupa kısmı yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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