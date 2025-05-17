Sinop'ta alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Türkeli ilçesinde alev alan hafriyat kamyonunda ağır hasar oluştu.
Sinop’un Türkeli ilçesinde alev alan hafriyat kamyonunda ağır hasar oluştu.
Gökçealan köyünde, İ.B. idaresindeki 06 DCM 423 plakalı kamyonunun kupa kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Kamyon şoförü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yangına çevredeki vatandaşlarla birlikte müdahale etti.
Kısa sürede kupa kısmını saran alevler, ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.
Kupa kısmı yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
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