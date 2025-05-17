Sinop'ta alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi

Gökçealan köyünde, İ.B. idaresindeki 06 DCM 423 plakalı kamyonunun kupa kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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