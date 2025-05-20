Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Sinop’ta doğada annesiz ve bitkin halde bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

Kentte çiftçilikle uğraşan bir kişi, ormanlık alanda bitkin halde yavru karaca buldu.

Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu hayvanın annesinin olmadığını tespit etti.

Annesinden ayrı düştüğü ve yeteri kadar beslenemediği için bitkin olduğu görülen yavru karaca, bulunduğu yerden alınarak Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada veteriner hekimlerce boy ve kilosu ölçülerek sağlık kontrolünden geçirilen yavru karaca daha sonra sütle beslendi.