Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan yavru karaca koruma altına alındı

        Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin halde bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan yavru karaca koruma altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’ta doğada annesiz ve bitkin halde bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

        Kentte çiftçilikle uğraşan bir kişi, ormanlık alanda bitkin halde yavru karaca buldu.

        Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu hayvanın annesinin olmadığını tespit etti.

        Annesinden ayrı düştüğü ve yeteri kadar beslenemediği için bitkin olduğu görülen yavru karaca, bulunduğu yerden alınarak Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

        Burada veteriner hekimlerce boy ve kilosu ölçülerek sağlık kontrolünden geçirilen yavru karaca daha sonra sütle beslendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Boyabat'ta hükümlüler için işbirliği protokolü imzalandı
        Boyabat'ta hükümlüler için işbirliği protokolü imzalandı
        Karadeniz'de denizanası varlığı artıyor
        Karadeniz'de denizanası varlığı artıyor
        Sinop'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutla...
        Sinop'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutla...
        Boyabat'ta spor festivali yapıldı
        Boyabat'ta spor festivali yapıldı
        Sinop'ta alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi
        Sinop'ta alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi