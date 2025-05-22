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        Boyabat'ta itfaiye personeline uygulamalı ilk müdahale eğitimi verildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde itfaiye personeline yönelik uygulamalı ilk müdahale eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:30
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        Boyabat'ta itfaiye personeline uygulamalı ilk müdahale eğitimi verildi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde itfaiye personeline yönelik uygulamalı ilk müdahale eğitimi verildi

        Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kursa Boyabat ve Saraydüzü belediyeleri itfaiye personeli katıldı.

        Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Gökmen, gazetecilere, kursun başarılı ve verimli geçtiğini söyledi.

        İtfaiye teşkilatının görev ve sorumluluklarının ne denli önem taşıdığının bilincinde olduklarını anlatan Gökmen, şöyle konuştu:

        “Günümüzde itfaiye teşkilatlarının yalnızca yangın söndürme değil, trafik kazaları, doğal afetler ve çeşitli acil durumlarda da profesyonel şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Bu kapsamda personelimizin sürekli eğitim alması, bilgilerini güncel tutması ve pratik uygulamalarda deneyim kazanması büyük önem taşıyor. Düzenlediğimiz eğitim programları sayesinde, sahada karşılaşabilecekleri her türlü duruma hazırlıklı olmalarını hedefliyoruz. Eğitim faaliyetlerimiz artarak devam edecek çünkü biz daha donanımlı, daha bilinçli ve daha hızlı müdahale eden bir ekip olmanın çabası içindeyiz. Bu eğitim programlarına ayrı bir önem veren ve bu imkanların sağlanmasında büyük katkı sunan Belediye Başkanımız Hasan Kara’ya teşekkür ederim."

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