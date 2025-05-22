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        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:54
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        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Ada Mahallesi'nde H.A. ile S.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda S.A. ayağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        S.A, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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