Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Ada Mahallesi'nde H.A. ile S.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda S.A. ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
S.A, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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