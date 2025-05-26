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        Boyabat'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:19
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        Boyabat'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezi Camikebir Mahallesi Panayır Sokak’ta iki katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın sonrası evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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