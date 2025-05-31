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        Boyabat'ta "Yazmanın İzinde" taş baskı sergisi açıldı

        Boyabat'ta, "Yazmanın İzinde, Gelenekten Çağdaşa, Köy Emeği ile Sanatın Kesişimi" konulu taş baskı sergisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:46
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        Boyabat'ta "Yazmanın İzinde" taş baskı sergisi açıldı
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        Boyabat'ta, "Yazmanın İzinde, Gelenekten Çağdaşa, Köy Emeği ile Sanatın Kesişimi" konulu taş baskı sergisi gerçekleştirildi.

        Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Merve Mehtap Bulut'un sosyal sorumluluk projesi olan etkinlikte, aynı üniversitenin Resim Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Elif Tarlakazan ve Dr. Öğretim Üyesi Sofya Cihan Canbolat ile Boyabat İlçesi Bağlıca köyündeki kadınların yazmalar, örtüler ve bez eşyalar üzerinde gerçekleştirdikleri ahşap baskılı ürünler sergilendi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, köy halkının sanatsal etkinliklere ilgisinden çok memnun kaldığını söyledi.

        Yılmaz, etkinlikte ahşapla baskı yapan kadınlarla sohbet etti, öğretim üyelerinden taş baskı hakkında bilgi alıp çeşitli desenlerle baskı yaptı.

        Belediye Başkanı Hasan Kara da Bağlıca köyünde gerçekleştirilen etkinlikte taş baskı sanatının ustalıkla sergilenişine ve köy kadınlarının emeğinin sanatla nasıl buluştuğuna tanıklık ettiklerini anlatarak, "Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini amaçlayan bu tür çalışmaları yürekten destekliyor, kültürel değerlerimizi yaşatmak adına her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

        Tarlakazan ise Kastamonu'da geçmişten günümüze süregelen unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan taş baskı sanatının canlandırılmasının yanı sıra kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesini, sanat yoluyla farkındalık yaratmayı, köy ve kent kültürel bağlantıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Sergiye İl Genel Meclisi üyesi İsa Bağcı, Belediye Meclis Üyesi Halim Şahin, Bağlıca Köyü Muhtarı Satılmış Demir ile köy halkı ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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