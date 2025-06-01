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        Boyabat ilçesinde canlı hayvan pazarı açıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:57
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        Boyabat ilçesinde canlı hayvan pazarı açıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı açıldı.

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların kurban ihtiyacını karşılayabilmesi için Boyabat Belediyesi ekiplerince tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla kurban pazarı açılışı yapılıp, kurbanlık hayvan girişleri başlatıldı.

        Boyabat Belediyesi Veteriner Hekimi Fatih Çeltikçi "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazarımız yetiştiricilerimizin hizmetine açılmıştır. Veteriner hekimliğimiz tarafından bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolü yapılan hayvanlar pazar yerine alınmaktadır. Küçükbaş hayvan sayısının yoğun olduğu pazarımızda bu yıl da vatandaşlarımızın ilgisinin artacağını beklemekteyiz. Tüm yetiştiricilerimize bereketli satışlar diler, şimdiden tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutlarız." dedi.

        İlçenin Daylı Köyü mevkisinde faaliyet gösteren Canlı Hayvan Pazarı'nın özel günler hariç normal zamanlarda sadece pazartesi günleri açık olurken Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran Salı gününe kadar açık olacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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