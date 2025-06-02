Sinop'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 57 ABJ 693 plakalı otomobil, ilçe merkezinde E.Ç'nin kullandığı 57 ACJ 650 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. ile yanındaki A.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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