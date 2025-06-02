Türkeli'de 139 üniversite öğrencisi mezuniyet heyecanı yaşadı

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu'nda 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Türkeli Huzur Dinçel Stadı'nda yapılan törende 139 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere bundan sonra ki yaşamlarında başarılar diledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bayrak, şöyle konuştu:

"Bugün hem mutluyuz hem de gururluyuz. 139 öğrencimizi mezun etmenin heyecanını, gençlerimizi hayata uğurlamanın, ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mezun öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerden isteğimiz, bugünlere kadar her türlü fedakârlığı göğüsleyerek yetiştiren emek veren hocalarınızı ve üniversitenizi unutmamanızdır. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyorum."

Bayrak’nın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaket verilen tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.