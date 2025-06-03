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        Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:21
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        Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Y.Ş. idaresindeki 06 CDN 299 plakalı otomobil, ilçe merkezi Gençlik Caddesi üzerinde C.M'nin kullandığı 57 ACE 889 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, yaralandı.

        Sürücü C.M. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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