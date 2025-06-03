Gerze'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 55 AJJ 780 plakalı otomobil, Gerze-Sinop kara yolu Bedre mevkisinde A.D'nin kullandığı 57 ACD 562 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.D. yaralandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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